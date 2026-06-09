Дом на 230 квадратов и катер: суд подтвердил конфискацию имущества главы общины на Ровненщине

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АП ВАКС рассмотрела жалобы сторон и оставила в силе решение ВАКС о признании необоснованными активов главы Млиновской поселковой теробщины.
Фото: Слово и дело

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы сторон и оставила в силе решение ВАКС о признании необоснованными активов главы Млиновской поселковой территориальной общины Дмитрия Левицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В список активов входят жилой дом площадью 230 кв. м и земельный участок 831 кв. м в центральной части Ровно, которые оценены почти в 4,2 млн грн. Формально их в 2019 году приобрела теща чиновника. Также в 2023 году семья чиновника приобрела в собственность катер стоимостью около 1 млн грн, земельный участок площадью 0,25 га и специальный грузовой автомобиль.

Коллегия судей согласилась с доводами прокурора и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы ответчиков. Следовательно, указанные активы подлежат взысканию в доход государства.

В САП отметили, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента его оглашения.

Напомним, 2 июня сообщалось, что Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании в доход государства квартиры, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

А до этого стало известно, что ВАКС конфисковал Toyota Land Cruiser депутата Черниговского облсовета.

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