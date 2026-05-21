САП просит конфисковать активы инспектора налоговой Закарпатья

**Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать деньги и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2022 выпуска, которым пользуется старший государственный инспектор Ужгородского отдела по работе с налоговым долгом управления по работе с налоговым долгом Главного управления Государственной налоговой службы в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Прокурор САП по материалам ГБР, НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств заявил иск о признании необоснованными активов, которыми пользуется старший государственный инспектор Ужгородского отдела по работе с налоговым долгом управления по работе с налоговым долгом Главного управления Государственной налоговой службы в Закарпатской области. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2022 выпуска, который приобрели в 2023 году за 3 315 920 грн. Транспортное средство оформлено на близкую родственницу, однако доказательная база свидетельствует о фактическом владении этим объектом служащим налоговой», – информирует прокуратура.

В САП добавили, что анализ доходов и расходов служащего и членов его семьи подтвердил невозможность приобретения автомобиля за счет законных доходов. Кроме того, по данным прокуратуры, он приобрел в собственность необоснованный актив в виде денежных средств в размере 845 265 грн.

Как известно, ВАКС конфисковал автомобиль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены. По мнению прокурора САП, оперативник Нацполиции Корнийчук через свою тещу приобрел в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска стоимостью почти 2,22 млн грн. Как считает САП, именно в интересах Корнийчука и по его поручению был приобретен автомобиль. К тому же его теща не имела законных доходов для приобретения транспортного средства. Сам Корнийчук тоже не имел достаточно средств.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

