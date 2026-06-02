Верховный Суд подтвердил конфискацию квартиры заместителя главы Полтавского ТЦК

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании в доход государства квартиры, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александра Котюха.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кассационный гражданский суд согласился с доводами прокурора САП и отменил решение Апелляционной палаты ВАКС, ранее отказавшей в удовлетворении иска. Таким образом, было возобновлено решение первой инстанции о признании актива необоснованным.

Речь идет о трехкомнатной квартире в центре Полтавы стоимостью более 1,9 млн. гривен. По данным следствия, в 2023 году недвижимость приобрела мать должностного лица, однако ее официальные доходы не позволяли совершить такую ​​покупку. В то же время установлено, что фактически квартирой пользуется должностное лицо и члены его семьи.

«Решение Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит. Отметим, что иск основывался на материалах НАПК и доказательствах, самостоятельно полученных прокурором в установленном законом порядке», – указано в сообщении.

Напомним, в начале мая правоохранители провели десятки обысков у действующих и бывших должностных лиц ТЦК и СП. В рамках расследования изъяты имущество, наличные деньги и документы, а также зафиксированы вероятные факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые организовали схему фиктивной «мобилизации» для отчетности.

