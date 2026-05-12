Апелляция подтвердила конфискацию активов экс-чиновника Госэкоинспекции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила конфискацию одной квартиры, но подтвердила взыскание остального имущества родственников покойного бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа Николая Ладовского.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, но не отмечает фамилий.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Ладовском. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к родственникам покойного бывшего начальника Госэкоинспекции Карпатского округа Николая Ладовского. Речь идет о трех квартирах в Ивано-Франковске, нежилое помещение в Ивано-Франковске площадью 208,8 кв. м, автомобили Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и Mercedes-AMG G 63 2023 года выпуска на общую стоимость 19,94 млн грн. Ранее Ладовского обвиняли в незаконном обогащении, но 8 апреля дело было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

«11 мая 2026 года АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу представителя одного из ответчиков, поданную на решение ВАКС от 12.01.2026 по делу о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, приобретенных бывшим начальником Госэкоинспекции Карпатского округа. Прокурор утверждал, что активы были оформлены на родственников и близких. По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС отменила решение суда первой инстанции в части исковых требований по одной из квартир в городе Ивано-Франковск и приняла новое - об отказе в удовлетворении этой части. В удовлетворении апелляционных жалоб представителей других трех ответчиков АП ВАКС отказала», – сообщает суд.

Напомним, САП просит конфисковать автомобиль начальника межрегионального управления Министерства юстиции.

