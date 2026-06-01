ВАКС конфисковал Toyota Land Cruiser депутата Черниговского облсовета

Высший антикоррупционный суд признал необоснованным актив, которым пользовалась депутатка Черниговской областной рады, и принял решение о его взыскании в доход государства.

Об этом в Telegram написала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как сообщили в антикоррупционных органах, решение приняла коллегия судей ВАКС, поддержав позицию прокурора САП. Отметим, что речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, стоимостью около 2 млн грн.

В ходе исследования установили, что в 2023 году автомобиль приобрели на имя знакомой депутата Татьяны Олешко. В то же время фактическим пользователем транспортного средства была исключительно сама депутат. Кроме того, в день приобретения на нее была оформлена доверенность, что фактически предоставляло ей право распоряжаться авто.

Таким образом, по данным следствия, она могла прямо или косвенно осуществлять действия, тождественные праву собственника в отношении этого имущества.

Анализ официальных доходов и расходов как семьи Олешко, так и ее знакомой показал отсутствие достаточных законных средств для приобретения автомобиля такой стоимости.

Напомним, в мае Высший антикоррупционный суд наложил арест на две квартиры, которые были оформлены на родственников главы Немировского районного суда Винницкой области Сергея Науменко.

В конце того же месяца Верховный суд подтвердил решение о гражданской конфискации 3,29 млн грн стоимости автомобиля Land Rover Range Rover Evoque 2021 года выпуска, которым пользовался начальник Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Вадим Кириенко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.