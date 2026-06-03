Апелляция пересмотрит конфискацию активов начальника отдела ГМС в Хмельницком

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на решение о конфискации части стоимости торгового центра в размере 7,3 млн грн, принадлежащего супруге начальника Хмельницкого отдела №1 управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области Вадима Сидлецкого Виктории.

Такое решение 28 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал необоснованным активом торговый центр в поселке Черный Остров недалеко от Хмельницкого. Указанный ТЦ принадлежит жене чиновника Хмельницкого ГМС Сидлецкого. Его общая площадь составляет 913,8 квадратных метра, а стоимость оценивается в 13,7 млн грн. Суд решил взыскать в доход государства часть стоимости актива в 7,3 млн грн. Ответчик подал апелляционную жалобу этого решения.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе ответчика (Сидлецкого – ред.) на решение Высшего антикоррупционного суда от 29 апреля 2026 года. Установить срок для подачи участниками дела отзыва на апелляционную жалобу в течение 10 дней со дня получения копии определения об открытии апелляционного производства», – говорится в решении.

Как известно, ВАКС конфисковал автомобиль бывшего оперативника Нацполиции из Днепра Александра Корнийчука и родной сестры его жены. По мнению прокурора САП, оперативник Нацполиции Корнийчук через свою тещу приобрел в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска стоимостью почти 2,22 млн грн. Как считает САП, именно в интересах Корнийчука и по его поручению был приобретен автомобиль. К тому же его теща не имела законных доходов для приобретения транспортного средства. Сам Корнийчук тоже не имел достаточно средств.

Напомним, прокурор САП подал иск к начальнику отдела по контролю за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции Киева Юрию Неруху, в котором просил конфисковать автомобиль Volkswagen Touareg 2016 выпуска и квартиру в Киеве площадью почти 95 квадратных метра стоимостью 3,3 млн грн. По мнению прокурора, у жены полицейского не было законных доходов для приобретения этого имущества. На указанные активы наложен арест. Как известно, ВАКС признал необоснованными и конфисковал активы Неруха.

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