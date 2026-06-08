Будущее Украины через 10 лет: три четверти граждан считают себя ответственными за судьбу страны

Три четверти украинцев в той или иной мере считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения о том, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В отношении граждан к оценке уровня собственной ответственности за будущее Украины через 10 лет нет единодушия – три основные позиции набрали почти одинаковое количество сторонников. В то же время в целом около трех четвертей опрошенных в той или иной степени признают собственную ответственность за будущее страны.

Наибольшая доля респондентов – 28% – считает, что граждане ответственны в значительной мере, однако частично все зависит и от власти. Еще 26% опрошенных перекладывают основную ответственность на руководство государства, отмечая, что люди несут лишь частичную ответственность.

Каждый четвертый респондент (25%) выбирает позицию полной ответственности граждан, соглашаясь с принципом, что будущее страны зависит от каждого. В то же время 13% считают собственную ответственность минимальной, поскольку простой человек ни на что существенно не влияет, а 8% не смогли определиться с ответом.

В гендерном разрезе существенных отклонений от общих тенденций не зафиксировано, однако есть отдельные различия. Мужчины чаще выбирают вариант полной ответственности граждан (28% против 22% среди женщин), тогда как женщины чаще говорят о значительной, но разделенной с властью ответственности (30% против 26% среди мужчин).

Возрастные данные демонстрируют, что наименьший уровень патернализма и скепсиса среди молодежи 18–29 лет – лишь 6% в этой группе считают, что простой человек ни на что не влияет, тогда как в целом этот показатель составляет 13%. В то же время молодежь реже выбирает вариант значительной, но разделенной с властью ответственности (23% против 28% в целом). Среди респондентов до 44 лет также фиксируется более высокая доля тех, кто не определился: 14% в группе 18–29 лет и 13% в группе 30–44 года против 8% в целом.

Региональные различия наиболее заметны в Киеве, на Востоке и Юге. В Киеве чаще, чем в целом, считают, что граждане ответственны в значительной мере (35% против 28%). На Востоке зафиксирован более высокий уровень скепсиса: 19% считают ответственность граждан минимальной (против 13% в целом), а 33% перекладывают основную ответственность на власть (против 26%). На Юге наименьшая доля тех, кто верит в полную ответственность каждого гражданина (18% против 25%), однако здесь чаще выбирают вариант значительной ответственности (33% против 28%).

Напомним, по данным прошлого исследования, проведенного аналитиками «Слово и дело», большинство украинцев (77%) не верят будущим гарантиям безопасности Соединенных Штатов и считают, что они не помогут в случае повторного нападения Российской Федерации на Украину.

Кроме того, украинцы разделились во взглядах на возможные условия завершения войны: почти половина опрошенных выступает против любых территориальных уступок, тогда как другие допускают различные компромиссные сценарии – от «замораживания» конфликта по линии фронта до возвращения к границам 2022 года или полной деоккупации 1991 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.