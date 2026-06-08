Будущее Украины через 10 лет: три четверти граждан считают себя ответственными за судьбу страны

Общество
Читати українською

Большинство украинцев признаёт ответственность граждан за будущее государства через 10 лет, однако нет единого понимания, где проходит граница между ролью людей и власти.
Колаж Слово і діло

Три четверти украинцев в той или иной мере считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения о том, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

В отношении граждан к оценке уровня собственной ответственности за будущее Украины через 10 лет нет единодушия – три основные позиции набрали почти одинаковое количество сторонников. В то же время в целом около трех четвертей опрошенных в той или иной степени признают собственную ответственность за будущее страны.

Наибольшая доля респондентов – 28% – считает, что граждане ответственны в значительной мере, однако частично все зависит и от власти. Еще 26% опрошенных перекладывают основную ответственность на руководство государства, отмечая, что люди несут лишь частичную ответственность.

Каждый четвертый респондент (25%) выбирает позицию полной ответственности граждан, соглашаясь с принципом, что будущее страны зависит от каждого. В то же время 13% считают собственную ответственность минимальной, поскольку простой человек ни на что существенно не влияет, а 8% не смогли определиться с ответом.

Большинство украинцев признаёт ответственность граждан за будущее государства через 10 лет, однако нет единого понимания, где проходит граница между ролью людей и власти.
Коллаж Слово и делоУровень ответственности граждан за будущее УкраиныИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

В гендерном разрезе существенных отклонений от общих тенденций не зафиксировано, однако есть отдельные различия. Мужчины чаще выбирают вариант полной ответственности граждан (28% против 22% среди женщин), тогда как женщины чаще говорят о значительной, но разделенной с властью ответственности (30% против 26% среди мужчин).

Возрастные данные демонстрируют, что наименьший уровень патернализма и скепсиса среди молодежи 18–29 лет – лишь 6% в этой группе считают, что простой человек ни на что не влияет, тогда как в целом этот показатель составляет 13%. В то же время молодежь реже выбирает вариант значительной, но разделенной с властью ответственности (23% против 28% в целом). Среди респондентов до 44 лет также фиксируется более высокая доля тех, кто не определился: 14% в группе 18–29 лет и 13% в группе 30–44 года против 8% в целом.

Региональные различия наиболее заметны в Киеве, на Востоке и Юге. В Киеве чаще, чем в целом, считают, что граждане ответственны в значительной мере (35% против 28%). На Востоке зафиксирован более высокий уровень скепсиса: 19% считают ответственность граждан минимальной (против 13% в целом), а 33% перекладывают основную ответственность на власть (против 26%). На Юге наименьшая доля тех, кто верит в полную ответственность каждого гражданина (18% против 25%), однако здесь чаще выбирают вариант значительной ответственности (33% против 28%).

Большинство украинцев признаёт ответственность граждан за будущее государства через 10 лет, однако нет единого понимания, где проходит граница между ролью людей и власти.
Слово и делоКак украинцы оценивают уровень ответственности за будущее Украины через 10 летИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, по данным прошлого исследования, проведенного аналитиками «Слово и дело», большинство украинцев (77%) не верят будущим гарантиям безопасности Соединенных Штатов и считают, что они не помогут в случае повторного нападения Российской Федерации на Украину.

Кроме того, украинцы разделились во взглядах на возможные условия завершения войны: почти половина опрошенных выступает против любых территориальных уступок, тогда как другие допускают различные компромиссные сценарии – от «замораживания» конфликта по линии фронта до возвращения к границам 2022 года или полной деоккупации 1991 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Опрос Соцопрос Исследование Война в Украине План победы Украины
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Каждый второй украинец не проголосует за политика, который не выполнил обещаний – соцопрос
Экс-глава Верховного суда Князев получил пять лет заключения и пошел на сделку
Стало известно, сколько украинцев вообще не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского
Суд возобновил слушание дела мобилизованного судьи с Киевщины
Зеленский и МИД поздравили Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении
ЕС может выделить Украине дополнительные 6,6 млрд евро, которые ранее блокировала Венгрия
В Еврокомиссии спрогнозировали, когда завершат работу над 21-м пакетом санкций против рф
Будущее Украины через 10 лет: три четверти граждан считают себя ответственными за судьбу страны
Россияне атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, без света более 30 тысяч семей
Стало известно, сколько украинских предприятий уже присоединилось к частной ПВО
Больше новостей