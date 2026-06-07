На Харьковщине БПЛА атаковал автомобиль полиции, есть погибший и раненые

Национальная безопасность
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В Харьковской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции во время выполнения задания по обезвреживанию обнаруженного дрона.
полиция Харьковской области

В Харьковской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции во время выполнения задания по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате удара погиб полицейский-взрывотехник, еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

По предварительным данным, 7 июня вблизи села Чистоводовка сотрудники полиции получили сообщение об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который не сдетонировал после падения.

На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы для обследования и обезвреживания опасного объекта. Во время проведения работ российский дрон нанес удар по служебному транспортному средству правоохранителей.

В результате атаки на месте погиб сотрудник взрывотехнического подразделения полиции. Еще трое его коллег получили ранения. Также пострадало гражданское лицо.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 7 июня российские оккупационные войска дважды атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине.

Ночью в воскресенье вражеские войска массированно атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранения получил житель областного центра.

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