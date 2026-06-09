В Харькове и Чугуеве возросло число жертв и раненых в результате ночной массированной атаки

В результате ночной российской атаки в Харькове пострадали уже 15 мирных жителей, среди них – трое детей. Также количество погибших в результате ракетного удара по Чугуеву возросло до четырех человек.

Об этом сообщают городской голова Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.

«Этой ночью Харьков пережил очередную массированную атаку вражеских ударных беспилотников. По состоянию на данный момент подтверждено 11 попаданий БПЛА по городу, два дрона упали без детонации. Под ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы», – написал Терехов.

Харьковский мэр уточнил, что враг бил по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре, а на данный момент известно о 15 пострадавших.

По данным Синегубова, среди тех, кому понадобилась помощь медиков в результате атаки на Харьков – трое детей, в том числе годовалый мальчик. При этом трех пострадавших женщин госпитализировали.

Также руководитель области заявил, что в Чугуеве в результате российского обстрела погибла 22-летняя женщина, количество жертв возросло до четырех. В то же время, мэр города Галина Минаева в соцсетях уточнила, что количество пострадавших достигло шести человек.

Как известно, в ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева. Ранее сообщалось, что в Харькове пострадали по меньшей мере десять человек, а в Чугуеве в результате российских ударов погибли три человека.

Напомним, в понедельник, 8 июня, оккупанты атаковали остановку общественного транспорта в спальном районе города. Погибли два человека, также сообщалось о 24 раненых.

Также российские оккупационные войска вчера днем, 8 июня, сбросили три авиабомбы на город Славянск, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.

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