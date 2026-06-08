Россияне ударили авиабомбами по жилому району Славянска, ранены гражданские

Общество
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Российские войска в понедельник, 8 июня, сбросили три авиабомба на Славянск, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.
t.me/VadymFilashkin

Российские оккупационные войска сегодня днем, 8 июня, сбросили три авиабомбы на город Славянск, в результате чего ранения получили по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«По меньшей мере 7 человек ранены в результате атаки по Славянску. Среди раненых – 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказываем необходимую медицинскую помощь», – заявил Филашкин.

Согласно словам главы Донетчины, в результате российского авиаудара в городе повреждены админздание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.

Он добавил, что сейчас устанавливаются окончательные последствия атаки на город.

Напомним, ночью 8 июня российские войска атаковали Харьков и Одесскую область беспилотниками. В Харькове разрушен склад «Укрпочты», а в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура.

Также в воскресенье, 7 июня, в Харьковской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль полиции во время выполнения задания по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате удара погиб полицейский-взрывотехник, еще четыре человека получили ранения.

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