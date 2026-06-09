Войска рф ударили по Харькову и Чугуеву, есть погибшие и более 10 пострадавших (дополнено)

В ночь на вторник, 9 июня, российские оккупационные войска атаковали жилые районы Харькова и Чугуева. В результате ударов вражеских БПЛА по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова пострадали по меньшей мере шесть человек. А в Чугуеве в результате российских ударов погибли три человека.

Об этом сообщают городской голова Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.

По словам харьковского мэра, зафиксированы попадания в Шевченковском и Холодногорском районах города. Отмечается, что в результате обстрела возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений – здание одного из коммунальных предприятий города, был ранен его работник.

Уточняется, что одно из десятка попаданий произошло в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова.

«На данный момент известно о шести пострадавших по всем местам ударов – их около десятка», – написал Терехов.

Синегубов уточнил, что в Харькове получил ранения 19-летний парень, а острую реакцию на стресс испытала 21-летняя девушка.

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