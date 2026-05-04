Путин усилил охрану и прячется в бункере от дронов и покушения элит – отчет разведки ЕС

С марта в Кремле резко усилились меры безопасности вокруг российского диктатора владимира путина на фоне участившихся атак беспилотников на территории россии и из-за страха заговора или попытки госпереворота. Большую часть времени диктатор рф проводит в бункерах, в то время как пропаганда крутит заранее записанные видео.

Об этом говорится в отчете разведки одной из стран ЕС о ситуации в Кремле, который был передан нескольким СМИ, в частности CNN, Financial Times и «Важные истории».

Так, по данным европейской разведки, Кремль обеспокоен утечками чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота. Путин боится возможного покушения с использованием дронов, в частности со стороны представителей российской элиты.

9 декабря 2024, 14:40

Из-за растущего страха Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за жизнь путина, усилила меры безопасности вокруг диктатора.

В частности:

введено два уровня проверки для посетителей администрации главы рф, включая полный досмотр сотрудниками ФСО;

существенно сокращен список мест, которые регулярно посещает путин (отныне он перестал ездить в свои резиденции на Валдае и в Подмосковье);

увеличено время пребывания диктатора рф в модернизированных бункерах, в частности, в Краснодарском крае (он прятался там неделями);

теперь путину запрещены поездки на военную инфраструктуру (если в прошлом году он ездил на такие объекты часто, то в этом году – не появился там ни разу);

ради безопасности президента рф в Москве периодически отключаются коммуникационные сети в отдельных районах;

сотрудники ФСО проводят масштабные рейды с использованием кинологических подразделений, также размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников.

ФСО теперь контролирует и согласовывает любые информационные или медийные публикации с участием российского диктатора, опираясь на его секретный указ.

В отчете уточняется, что персоналу, работающему рядом с путиным, запретили пользоваться мобильными телефонами с доступом в интернет, а также ездить на общественном транспорте. А в домах поваров, фотографов и охранников установили системы видеонаблюдения.

Едва ли не больше всего у путина боятся госпереворота. Главным «подозреваемым» в возможной организации мятежа против путина считают Сергея Шойгу, бывшего министра обороны и с мая 2024 года – секретаря Совета безопасности российской федерации, который сохраняет значительное влияние в военном командовании.

5 марта 2026, 16:55

Издание «Важные истории» отмечает, что усиление страха путина из-за заговора или попытки переворота подтверждают их собственные источники. Например, действующий сотрудник фсб рассказал, что его подразделению стало гораздо сложнее получать разрешение на прослушивание в рамках неполитических уголовных дел, потому что «всю технику переориентировали на прослушивание правительства и других органов власти».

«О чрезвычайной степени страха путина перед покушением или заговором косвенно свидетельствует и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашения на парад Победы на Красной площади», – добавляет издание.

Существенно возросла напряженность между силовыми структурами, акцентируют в разведке.

После убийства генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов предложил путину созвать заседание постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуации.

Однако путин предпочел провести более узкое совещание, которое состоялось 25 декабря 2025 года, на следующий день после нового нападения на российских силовиков, произошедшего на том же месте, где было совершено убийство Сарварова.

Согласно данным европейской разведки, во время этого совещания представители силовых структур перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности, проявившиеся в свете атак украинских служб.

Герасимов подчеркнул, что эти атаки вызывают страх и дезорганизацию в рядах ВС рф и резко упрекнул своих коллег из спецслужб в неспособности предвидеть их.

Начальник Генштаба также пожаловался на нехватку человеческих ресурсов для физической защиты офицеров в тылу и привлек внимание путина к этому вопросу.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, со своей стороны, оправдывался, подчеркивая невозможность системного предупреждения нападений.

Он упрекнул министра обороны рф в отсутствии в рамках его ведомства спецподразделения, которое бы занималось физической защитой высших руководителей — по примеру других силовых структур.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, в свою очередь, напомнил, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы не могут выделяться на защиту офицеров министерства обороны.

Он также адресовал Герасимову рекомендации по оперативной безопасности для офицерского состава МО, чем вызвал гнев начальника Генштаба.

В завершение этого напряженного совещания путин призвал участников к спокойствию, предложив изменить формат обсуждения. Он обязал участников встречи в течение недели прислать ему свои предложения по решению обсуждаемых проблем.

Впоследствии было решено изменить внутренний регламент ФСО, расширив список лиц, находящихся под усиленной защитой этого ведомства. Таким образом, кроме защиты Герасимова, ФСО должна заботиться о безопасности еще десяти высокопоставленных офицеров министерства обороны.

Несколько источников подтверждают, что страх путина перед заговором или переворотом усилился. На это указывают как беспрецедентные меры безопасности, так и косвенные признаки.

Напомним, в ночь на 4 мая Москва и область подверглись атаке ударных беспилотников. В столице россии примерно в 6 километрах от Кремля прогремел взрыв якобы в результате попадания БПЛА.

Также мы сообщали, что в россии военный парад 9 мая на Красной площади решили провести без военной техники. Минобороны рф объяснили такое решение «текущей оперативной обстановкой».

Между тем, европейские правительства все больше обеспокоены тем, что российский диктатор владимир путин может рассматривать ближайшие год–два как потенциальное «окно возможностей» для давления на Запад и вероятного нападения на страны НАТО.

