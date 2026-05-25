Путин подписал закон об использовании армии для «защиты» россиян за границей

Российский диктатор владимир путин подписал закон, который дает ему право использовать армию для защиты граждан рф за рубежом.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Теперь президент рф сможет привлекать армию в случаях ареста, удержания или уголовного преследования россиян за рубежом по решению иностранных судов.

Документ был утвержден законодательными органами рф 20 мая, вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле прорабатывают как минимум три возможных сценария дальнейшего хода войны против Украины. Один из них предусматривает попытку постепенной заморозки боевых действий.

Вместе с тем, по данным СМИ, Европейские правительства всё больше обеспокоены тем, что российский диктатор владимир путин может рассматривать ближайшие год–два как потенциальное «окно возможностей» для давления на Запад и вероятного нападения на страны НАТО.

