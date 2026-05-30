В ООН отреагировали на заявления путина о сроках завершения войны

В Организации Объединенных Наций заявили, что стремятся к скорейшему завершению войны, которую россия ведет против Украины. Там подчеркнули, что этого можно достичь путем реальной дипломатии.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова главы Кремля владимира путина о том, что конкретные сроки завершения войны якобы назвать невозможно, передает Укринформ.

По словам Дюжаррика, в ООН не имеют конкретной даты завершения войны, однако хотят увидеть ее конец.

«У нас нет конкретной даты завершения этого конфликта, но то, что мы действительно хотим видеть, – это его конец. Мы стремимся к тому, чтобы стороны присоединились к реальной дипломатии, которая приведет к справедливому и устойчивому завершению этого конфликта – с уважением к территориальной целостности Украины, ее суверенитету в соответствии с Уставом ООН и резолюциями», – сказал он.

Дюжаррик также отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и дальше будет осуждать все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, 9 мая путин заявлял, что якобы «все идет к завершению украинского конфликта». Уже 29 мая после заседания высшего Евразийского экономического совета в Астане он сказал, что называть конкретные сроки завершения войны невозможно.

«Что касается сроков, то, я думаю, и вы, и все остальные коллеги понимают и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто неосмотрительно, так практически никогда не делается. И я этого делать не буду», – заявил путин.

