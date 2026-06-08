Иран впервые с апреля атаковал Израиль ракетами: Нетаньяху обещает ответ

Иран вечером 7 июня совершил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. Армия обороны Израиля сообщила о запуске нескольких волн баллистических ракет и объявила воздушную тревогу в северных районах страны.

Об этом пишет CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По данным ЦАХАЛ, силы противовоздушной обороны перехватили как минимум две баллистические ракеты. Позже военные предупредили о новых пусках с территории Ирана и продолжили работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание по вопросам безопасности. По информации источников, израильское руководство рассматривает варианты ответа на иранский удар.

В то же время два израильских источника сообщили, что ответ Израиля будет «мощным». По предварительным оценкам, в ходе нескольких волн атаки было перехвачено не менее десяти баллистических ракет.

Напряженность между странами резко возросла после того, как Израиль нанес удар по Бейруту в ответ на обстрелы со стороны группировки «Хезболла». Накануне Тегеран предупреждал, что прямой удар по ливанской столице может спровоцировать непосредственный ответ Ирана.

На новое обострение конфликта отреагировал президент США Дональд Трамп. По данным Axios, он планирует срочный телефонный разговор с Нетаньяху и намеревается убедить израильского премьера воздержаться от масштабных ответных ударов.

«Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не мстить. Израиль нанес удар, и Иран нанес удар. Нам не нужен еще один», – заявил Трамп.

В комментарии Fox News американский президент также обратился к Ирану с призывом вернуться к переговорам.

«Вы выпустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и договаривайтесь», – сказал он.

Напомним, вооруженный конфликт между США, Ираном и Израилем продолжается с конца февраля. В апреле стороны договорились о перемирии. Впрочем, иногда обменивались между собой ударами. В частности, Иран атаковал союзников США на Ближнем Востоке, а Израиль начал операцию против Ливана.

На протяжении этих месяцев между Ираном и США продолжались переговоры. Администрация американского президента Дональда Трампа неоднократно сообщала, что вот-вот стороны заключат мирное соглашение, впрочем, договориться об окончательном прекращении огня не удалось до сих пор.

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