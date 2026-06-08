Нефть подорожала на более $3 после обмена ударами между Израилем и Ираном

Мировые цены на нефть выросли более чем на $3 за баррель в понедельник, 8 июня, после эскалации на Ближнем Востоке, в частности ударов Израиля по Ливану и последующих обменов ударами с Ираном, что усилило опасения по поводу поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters.

7 июня 2026, 03:32 СМИ объяснили, почему цена нефти не выросла до 200 долларов из-за рекордного дефицита поставок Несмотря на шок поставок из-за блокады Ормузского пролива, нефть не подорожала до $200 за баррель благодаря экспорту из США, резервам и слабому спросу в Китае, но этот баланс временный.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $3,20 (3,39%) – до $96,24 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на $2,87 (3,17%) – до $93,41 за баррель.

Рынок отреагировал на сообщения об израильских ударах по южным пригородам Бейрута в воскресенье, а также на сообщения о взрывах в нескольких иранских городах – Тегеране, Тебризе и Исфахане. Это усилило обеспокоенность относительно возможного расширения конфликта и рисков для судоходства через Ормузский пролив – ключевой маршрут для мировых поставок нефти.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что дипломатическое соглашение по деэскалации всё ещё возможно, а также призвал воздержаться от дальнейшей эскалации.

Аналитики отмечают, что даже несмотря на решение ОПЕК+ о очередном увеличении добычи, реальное влияние на рынок может быть ограниченным из-за перебоев с поставками в ряде стран-участниц и геополитической нестабильности.

Ранее цены на нефть уже выросли более чем на 50% с марта на фоне затяжной напряжённости между США, Израилем и Ираном и рисков для глобальных энергетических потоков.

Напомним, Иран вечером 7 июня осуществил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Как известно, вооружённый конфликт между США, Ираном и Израилем продолжается с конца февраля. В апреле стороны договорились о перемирии. Однако периодически обменивались ударами.

На прошлой неделе мировые цены на нефть падали после объявления перемирия между Израилем и Ливаном. А СМИ объяснили, почему цена на нефть не выросла до 200 долларов несмотря на рекордный дефицит поставок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.