Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером

В понедельник, 8 июня, президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

8 июня 2026, 18:34 После Вашингтона: какое мирное соглашение для Украины готовит Европа Как встреча Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца в Лондоне стала сигналом формирования новой европейской переговорной архитектуры. Какие условия мира предлагает ЕС, чем этот подход отличается от американского и готова ли россия принять новые правила игры.

По словам президента, сегодняшний разговор со Стиви Уиткоффом и Кушнером был «очень позитивным».

«Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны россии против Украины. Понимаем, как много взглядов мира приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель относительно мира в Европе на повестке дня», – заявил глава государства.

Как отмечается, собеседники обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне.

Также Зеленский заявил, что проинформировал американскую сторону об имеющихся данных относительно того, на что настроены в Москве. Президент поблагодарил американских чиновников за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Киева.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресс в вопросе мирных переговоров.

А 31 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что визит Виткоффа и Кушнера в Киев все еще планируется и может состояться в течение двух недель.

Как известно, накануне в Кремле заявили, что визит посланников Трампа в рф в ближайшее время не ожидается.

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