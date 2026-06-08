Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Уиткоффом и Кушнером

В понедельник, 8 июня, президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.
По словам президента, сегодняшний разговор со Стиви Уиткоффом и Кушнером был «очень позитивным».
«Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны россии против Украины. Понимаем, как много взглядов мира приковано к ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель относительно мира в Европе на повестке дня», – заявил глава государства.
Как отмечается, собеседники обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне.
Также Зеленский заявил, что проинформировал американскую сторону об имеющихся данных относительно того, на что настроены в Москве. Президент поблагодарил американских чиновников за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Киева.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в апреле.
Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресс в вопросе мирных переговоров.
А 31 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что визит Виткоффа и Кушнера в Киев все еще планируется и может состояться в течение двух недель.
Как известно, накануне в Кремле заявили, что визит посланников Трампа в рф в ближайшее время не ожидается.
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