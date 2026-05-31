Зеленский спрогнозировал, когда может состояться визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на прибытие в Киев спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в течение двух недель.

Об этом говорится в интервью украинского лидера для CBS News.

«Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если… сегодня это «если» означает Ближний Восток», – сказал президент, отвечая на вопрос о том, когда он в последний раз что-то слышал от посланников Трампа по вопросам мира.

Зеленский подчеркнул, что украинцам сейчас необходимо, чтобы американская переговорная делегация приехала в Украину, поскольку оба спецпредставителя «здесь еще никогда не были».

«Я думаю, что это важно не только для нас. Им полезно понять, увидеть людей, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должна остановить рф. Они несколько раз были в Москве. Я раньше об этом говорил: если они хотят в этот раз поехать в Москву, они должны приехать в Киев, а затем ехать в Москву. Я думаю, это будет полезно», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал о возможном приезде в Киев спецпредставителя США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в апреле.

Впоследствии выяснилось, что посланники Дональда Трампа отложили поездку в украинскую столицу, хотя этот визит обсуждали месяцами. Вероятной причиной отсрочки называют отсутствие прогресса в вопросе мирных переговоров.

Также сообщалось, что США до сих пор не предоставили ответ на инициативу Зеленского по проведению в Киеве встречи на уровне технических групп.

