Президент США Дональд Трамп рассматривает Патриарха Иерусалимского Феофила III на роль посредника между Украиной и россией для достижения договоренностей о прекращении огня.

Об этом заявляет израильский портал Ynet.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

По информации журналистов, этот вопрос обсуждался во время 40-минутной встречи Трампа с Феофилом ІІІ в Белом доме в прошлый четверг. Стороны обсудили, в частности, миротворческие усилия президента США.

Ожидается, что уже в конце текущего месяца Феофил III проведет встречу с российским диктатором владимиром путиным. Патриарх Иерусалимский рассматривается как фигура, которой доверяют в православном мире и которая имеет опыт гуманитарных и дипломатических контактов.

Окружение патриарха при этом считает, что администрация Трампа стремится добиться прогресса хотя бы в одном из крупных конфликтов в мире.

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому диктатору владимиру путину, где призвал завершить войну и предложил встретиться лично для переговоров на нейтральной территории.

Путин отклонил это предложение, заявив, что пока не видит целесообразности в контактах с украинским лидером. Он аргументировал это тем, что проведению встречи должно предшествовать «нахождение решения по урегулированию конфликта». Зеленский в ответ анонсировал проведение новых спецопераций СБУ против россии.

Стоит также отметить, что накануне президент Зеленский заявил, что согласился бы на заморозку линии фронта на нынешних позициях, если это станет самым быстрым путем к завершению войны с россией.

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