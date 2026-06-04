Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что переговоры по прекращению войны россии против Украины от имени Европейского Союза должен вести канцлер Германии Фридрих Мерц.

Заявление Бабиша приводит портал Ceske Noviny.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

«На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен в той или иной степени возглавить дипломатическую миссию, исходя из мандата Совета и Комиссии», – сказал политик.

Премьер Чехии также назвал российского диктатора владимира путина агрессором и отметил, что продолжение войны не отвечает интересам ЕС.

Напомним, ранее в медиа появилась информация, что ЕС рассматривает возможность выбрать спецпредставителя для потенциальных переговоров о мире в Украине. Среди вероятных кандидатов также называли главу дипломатии ЕС Каю Каллас, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

При этом словацкий премьер Роберт Фицо выразил мнение, что европейской стороне нужен такой медиатор, который имеет глубокие знания о россии и «понимает русскую душу». Однако, как отмечали медиа, дипломаты стран ЕС убеждены, что перед любыми назначениями нужно четко очертить суть и рамки будущего диалога.

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