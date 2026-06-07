Зеленский через влиятельного олигарха передал путину предложение о личной встрече – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая передал российскому диктатору владимиру путину предложение о проведении личной встрече через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По информации издания, 21 мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать путину сигнал о готовности к двустороннему саммиту. Источники среди украинских высокопоставленных чиновников отметили, что содержание переданного сообщения в значительной степени совпадает с положениями открытого письма президента Украины, обнародованного 4 июня.

В обращении Зеленский предложил провести переговоры на нейтральной территории – в Швейцарии, Турции или в одной из стран арабского мира. В то же время он подчеркнул, что местом встречи не должны быть ни Киев, ни Москва.

Среди ключевых предложений Украины – введение полного режима прекращения огня на период переговорного процесса. По словам президента, контроль за соблюдением договоренностей могли бы обеспечивать Соединенные Штаты.

Также украинская сторона подняла вопрос масштабного обмена военнопленными по формуле «всех на всех», а также возвращения украинских детей и гражданских лиц, которые были вывезены в россию.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины должны формироваться с участием США и европейских партнеров.

Ранее мы писали об открытом письме Зеленского к путину, в котором содержалось предложение провести личную встречу двух президентов. Однако российский диктатор заявил, что пока не заинтересован в этом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на отказ владимира путина от предложения президента Владимира Зеленского о прямой встрече. По словам главы МИД, руководитель Кремля упустил шанс выйти из войны, которая, по его мнению, является провальной для россии.

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