Лубинец рассказал о первой встрече с новой омбудсменкой россии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил новой российской омбудсменке Яне Лантратовой привлечь Международный комитет Красного Креста и омбудсменов иностранных государств к посещению мест содержания украинских пленных.

Об этом сообщил Лубинец.

22 мая 2026, 19:10 Душат, бьют, травят собаками: Лубинец рассказал, сколько украинских военных замучила рф Военные и спецслужбы диктатора путина используют почти 700 различных способов пыток против украинских военнопленных. В плену уже замучено более 400 украинцев.

По его словам, это была первая встреча с новой российской уполномоченной по правам человека. Переговоры длились более трех часов.

«Мы договорились, что начинаем с чистого листа», – сказал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что украинская сторона предложила допустить представителей МККК к украинским военнопленным. Также Украина инициировала мониторинг мест содержания с участием омбудсменов иностранных государств.

Лубинец сообщил, что уже имеет список иностранных коллег, готовых присоединиться к такой инициативе.

Кроме того, во время встречи он передал представителям рф перечень исправительных колоний и следственных изоляторов, где украинские военнопленные содержатся в самых тяжелых условиях.

Также стороны договорились о прямом обмене официальными справками между соответствующими институциями двух стран. По словам Лубинца, это должно упростить решение ряда гражданско-правовых вопросов для украинцев.

В частности, речь идет о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат. Лубинец отметил, что после разрыва дипломатических отношений между Украиной и россией такие процедуры были существенно усложнены.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты замучили до смерти военного медика и начальника медицинской службы бригады «Азов» Александра Крохмалюка, который попал в плен рф.

В апреле российские военные, вероятно, расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного Дергачевской громады в Харьковской области.

А в конце декабря прошлого года стало известно еще об одном подобном случае – в Покровском Донецкой области оккупанты взяли в плен и расстреляли двух украинских бойцов.

Тем временем стало известно, что в россии к 22 годам заключения приговорили украинского военнопленного Романа Клюкина. Его обвиняют в шпионаже и участии в «террористической организации».

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