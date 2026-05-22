Душат, бьют, травят собаками: Лубинец рассказал, сколько украинских военных замучила рф

Российская федерация пытает украинских пленных 695 формами различных истязаний. Оккупантами уже замучено более 400 украинских героев, которые имели подтвержденный статус пленных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время презентации проекта «Сделано в России. Доставлено в плен», пишет «Укринформ».

«По нашим данным 406 граждан Украины в статусе военнопленных, гражданских заложников, которые были верифицированы, имели статус «плен», подтвержденный либо представителями Международного комитета Красного Креста, либо подтвержденный другими методами и из других источников, были замучены и возвращены в Украину, к сожалению, на щите», – сказал он.

Убийство пленных бойцов ВСУ: сколько случаев зафиксировали с 2022 года С начала вторжения россияне, нарушая Женевскую конвенцию, убили более 300 попавших к ним в плен бойцов ВСУ. И это только те случаи, которые удалось установить следователям.

По данным омбудсмена, путинские военные применяют против пленных украинцев 695 форм различных пыток, которые включают не только физические истязания, но и психологическое, а также сексуальное насилие.

«Мы официально фиксируем, что по нашим данным российская федерация применяет 695 форм различных пыток, в которые входят физическое и психологическое истязание, сексуальное насилие. Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте, а как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически бить», – рассказал Лубинец.

В частности он рассказал об одном из видов издевательств под названием «парикмахер». Пытая этим методом, россияне во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. А если человек начинает кричать, то его тут же физически снова бьют и применяют электрошок.

Также омбудсмен отметил, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными по отношению к украинским военнопленным. Среди прочего речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.

Уполномоченный подчеркнул, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает россии сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать. В частности Лубинец раскритиковал позицию Международного Комитета Красного Креста: на мероприятие пригласили их представителей, однако никто из них не пришел.

«Мы отдельно им направили приглашение. Их нет в зале. Они не хотят в очередной раз слышать, что есть проблема с выполнением их мандата», – заявил он.

Кроме этого, во время презентации уполномоченный сообщил, что по данным Украины 2112 человек были осуждены российской федерацией.

«Это – отдельное преступление, которое совершает российская федерация, вынося незаконные судебные решения относительно 20 лет, 23 лет, 25 лет, пожизненного заключения и применяя это в отношении официальных украинских военнопленных», – подытожил он.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты замучили до смерти военного медика и начальника медицинской службы бригады «Азов» Александра Крохмалюка, который попал в плен рф.

В апреле российские военные, вероятно, расстреляли четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного Дергачевской общины в Харьковской области.

А в конце декабря прошлого года стало известно еще об одном подобном случае – в Покровском Донецкой области оккупанты взяли в плен и расстреляли двух украинских бойцов.

Тем временем стало известно, что в россии к 22 годам заключения приговорили украинского военнопленного Романа Клюкина. Его обвиняют в шпионаже и участии в «террористической организации».

