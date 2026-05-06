В россии приговорили украинского пленного к 22 годам лишения свободы

Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнопленного Романа Клюкина к 22 годам лишения свободы по обвинениям в шпионаже и участии в «террористической организации».
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Согласно решению, первые пять лет Клюкин должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

49-летнего украинца обвинили в шпионаже и участии в деятельности террористической организации. По версии российского следствия, в октябре 2024 года он подписал контракт с крымскотатарским батальоном имени Номана Челебиджихана, где занимал должность стрелка-санитара.

Как утверждает обвинение, Клюкина взяли в плен 7 марта 2025 года на территории Курской области. Российская сторона заявляет, что он якобы собирал информацию о российских военных в Донецкой области по «шпионскому заданию». В суде также сообщили, что он признал вину.

В то же время правозащитники отмечают, что россия нарушает Женевскую конвенцию и другие нормы международного права, привлекая украинских пленных к уголовной ответственности за «терроризм» или «противодействие СВО» и не предоставляя им статус военнопленных и соответствующий иммунитет комбатанта.

Напомним, в начале апреля российский суд вынес приговор украинскому военнопленному Сейрану Асанову, приговорив его к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

А в феврале Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону осудил трёх украинских военнопленных из батальона «Азов» к 20 годам лишения свободы каждого.

