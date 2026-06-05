Украина и россия провели новый этап обмена пленными

В пятницу, 5 июня, Украина и россия провели новый обмен пленными. Домой вернулись 185 украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российского плена. И также вместе с защитниками возвращается один гражданский», – сообщил глава государства.

Среди освобожденных сегодня защитников – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.

Освобожденные защищали Украину на разных направлениях, в частности в Мариуполе и на «Азовстали», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.

«Спасибо всем, кто делает это возможным: команде, занимающейся обменами, нашим партнерам. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд – своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается», – добавил Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что больше половины освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, часть из них – во время обороны Мариуполя. Среди освобожденных есть участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста к «Азовстали».

Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, самому старшему исполнилось 62 года. Среди освобожденных сегодня защитников есть два офицера.

Напомним, 15 мая состоялся первый этап обмена в формате «1000 на 1000» между Украиной и Россией. Тогда домой вернулись 205 украинских военных.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» была связана исключительно с позицией российской стороны.

Стоит отметить, что Украина в рамках обменов уже вернула домой 9048 гражданских и военных.

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