Иран впервые с начала войны согласился обсудить ядерную программу – Рубио

Власти Ирана согласились начать переговоры касательно своей ядерной программы, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.

Об этом в ходе слушаний в Сенате США заявил государственный секретарь Марко Рубио, сообщает ABC News.

Как Иран приближался к созданию ядерной бомбы В последние годы Иран постоянно наращивал запасы урана, в том числе высокообогащенного до 60%. За последние два года накопление высокообогащенного урана возросло в 3,6 раза.

По его словам, американская администрация ожидает от Ирана готовности к предметным переговорам по дальнейшей доле запасов высокообогащенного урана, а также обсуждение долгосрочных ограничений.

Рубио отметил, что на этом этапе речь идет не об окончательной договоренности, а о согласии Тегерана вступить в процесс переговоров.

«Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, чтобы действительно проверить, насколько далеко они готовы зайти», – добавил политик.

Напомним, до этого СМИ сообщали, что Иран заявил о готовности вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Местом хранения запасов в таком случае может стать Китай.

Американский президент Дональд Трамп при этом заявил, что в рамках переговоров по ядерной программе Тегерана иранский обогащенный уран должен быть немедленно передан США или уничтожен на месте.

