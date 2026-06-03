Иран атаковал дронами аэропорт Кувейта, есть пострадавшие

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Международный аэропорт Кувейта подвергся удару иранских беспилотников, в результате чего повреждена инфраструктура и есть раненые.
Фото AP Photo

Иранские беспилотники атаковали международный аэропорт Кувейта, нанеся значительные повреждения инфраструктуре, также есть пострадавшие. После удара страна приостановила коммерческие авиарейсы.

Об этом сообщает Associated Press

Как отмечается, инцидент произошёл через несколько часов после обмена ракетными ударами между Ираном и США в регионе.

Представитель министерства обороны Кувейта бригадный генерал Сауд Абдулазиз Аль-Отайби заявил, что «ряд враждебных беспилотников» атаковал пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта. Здание получило значительные повреждения, есть раненые среди персонала и пассажиров.

Как известно, аэропорт возобновил работу лишь 1 июня после закрытия в феврале из-за предыдущих атак. Государственные СМИ сообщили, что авиакомпания Kuwait Airways временно приостанавливает рейсы до дальнейшего уведомления.

Напомним, накануне США и Иран обменялись ударами на фоне застоя в мирных переговорах. В частности, американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.

Недавно СМИ сообщали, что иранские удары повредили 20 военных объектов США с начала войны. В частности, Иран нанес ракетный удар по кувейтской авиабазе, в результате которого ранения получили несколько американских военных.

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