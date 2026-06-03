«Они согласились на это»: Трамп заявил, что Иран готов отказаться от ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран согласен прекратить разработку и отказаться от производства ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью журналистам подкаста Pod Force One, пишет The Guardian.

Президент США добавил, что на данный момент в Иране согласились на это условие Вашингтона, однако могут передумать.

«Я действительно должен был сказать, что мы должны что-то делать по поводу Ирана, потому что независимо от того, как хорошо у нас идут дела, мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Они уже согласились, что у них не будет ядерного оружия», – сказал Трамп.

23 июня 2025, 16:10 Как Иран приближался к созданию ядерной бомбы В последние годы Иран постоянно наращивал запасы урана, в том числе высокообогащенного до 60%. За последние два года накопление высокообогащенного урана возросло в 3,6 раза.

На просьбу подтвердить, что иранский режим согласился на это условие, Трамп ответил: «О да, они согласились на это».

В то же время президент США подчеркнул, что представители Ирана могут изменить свое мнение.

«Я имею в виду, что сейчас они могут изменить свое мнение, но это была одна из тех вещей, на которые они должны были согласиться, и они согласились на это. Это было самое важное», – уточнил Трамп.

Также Трамп заявил, что надеется, что конфликт с Ираном завершится «достаточно быстро», и это будет способствовать разблокированию Ормузского пролива.

Кроме этого, президент Америки надеется встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, которого не видели на публике с начала войны 28 февраля. Трамп опроверг слухи о его состоянии здоровья и заявил, что Хаменеи участвует в переговорах, добавив, «если верить этим историям, то и у него не хватает многих разных конечностей».

«Он участвует в переговорах, несомненно. Да, я хотел бы с ним встретиться. Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я хотел бы с ним встретиться, и, вероятно, мы встретимся в какой-то момент, в зависимости от того, как все сложится», – сказал Трамп.

Напомним, 2 июня государственный секретарь Марко Рубио заявил, что власти Ирана согласились начать переговоры по своей ядерной программе, что может стать первым шагом к потенциальному соглашению с Вашингтоном.

До этого СМИ сообщали, что Иран заявил о готовности вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Местом хранения запасов в таком случае может стать Китай.

Американский президент Дональд Трамп при этом заявил, что в рамках переговоров по ядерной программе Тегерана иранский обогащенный уран должен быть немедленно передан США или уничтожен на месте.

Тем временем Минфин США объявил о новом пакете санкций против Ирана. Под ограничения попали криптовалютные биржи Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex, а также связанные с ними лица.

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