На Киевщине увеличилось количество пострадавших из-за удара рф по пищевому предприятию

Количество пострадавших в результате российской атаки на пищевое предприятие в Броварском районе Киевской области возросло до девяти человек.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Правоохранители рассказали, что семерых пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

В результате атаки также была повреждена гражданская инфраструктура. На территории предприятия и вблизи него повреждены девять автомобилей и частный жилой дом.

Кроме того, последствия вражеских обстрелов зафиксированы и в Фастовском районе области. Там повреждено административное здание предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, а также 14 автобусов.

Напомним, удар дроном по предприятию в Броварском районе был нанесен утром 5 июня. В результате атаки погибли как минимум четыре человека, также сообщалось о семерых раненых.

Кроме того, в пятницу оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, применив две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. В результате обстрела пострадали 8 человек.

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