Оккупанты атаковали АЗС в Запорожье, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 5 июня, нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что под удар попала АЗС в Космическом районе города.

«Предварительно травмированы два человека. Один раненый госпитализирован», – добавил Федоров.

Напомним, что накануне россия нанесла прицельный удар вражеским дроном по АЗС в Херсонской области. Во время атаки на автозаправочной станции находилось много людей, возник пожар. Есть жертва и пострадавшие.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, применив две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. В результате обстрела пострадали 8 человек.

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