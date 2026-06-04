Силы беспилотных систем поразили пограничный сторожевой корабль рф в Крыму

Силы беспилотных систем поразили ряд российских военных и логистических целей в ночь на 4 июня, в частности пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в районе Юркиного во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

6 мая 2026, 19:13 Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или повреждено Какие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Как отмечается, речь идет о корабле проекта 10410, который используется для охраны портов и судоходства, а также может привлекаться к задачам противовоздушной и противолодочной обороны. Судно имеет длину около 49,5 метра, экипаж до 28 военнослужащих и автономность до 10 суток.

Кроме морской цели, подразделения СБС заявили о поражении ряда объектов на территории временно оккупированного Крыма, Херсонской и Донецкой областей, а также о работе по логистике российских войск. В частности, поражены:

ЗРГК «Панцирь-С1» в районе Стрелкового на временно оккупированной Херсонщине;

радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в районе Сак в Крыму;

локомотивы во Владиславовке и Раздольном в Крыму, которые, по данным СБС, используются для обеспечения военных перевозок;

трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области;

цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке в Донецкой области.

Напомним, в мае пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Кроме того, Силы обороны Украины в ночь на 7 мая нанесли серию ударов по военным объектам российской армии, поразив корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», пункты управления и склады оккупантов.

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