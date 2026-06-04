Силы беспилотных систем поразили пограничный сторожевой корабль рф в Крыму

Национальная безопасность
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Силы беспилотных систем заявили о поражении пограничного корабля рф в Крыму и ряда военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Скриншот с видео СБСФото Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді / Telegram

Силы беспилотных систем поразили ряд российских военных и логистических целей в ночь на 4 июня, в частности пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» в районе Юркиного во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Морской бой против российского флота: сколько кораблей уничтожено или поврежденоКакие российские суда, катера, корабли, фрегаты и тральщики повредила и потопила Украина за годы большой войны – на инфографике.

Как отмечается, речь идет о корабле проекта 10410, который используется для охраны портов и судоходства, а также может привлекаться к задачам противовоздушной и противолодочной обороны. Судно имеет длину около 49,5 метра, экипаж до 28 военнослужащих и автономность до 10 суток.

Кроме морской цели, подразделения СБС заявили о поражении ряда объектов на территории временно оккупированного Крыма, Херсонской и Донецкой областей, а также о работе по логистике российских войск. В частности, поражены:

  • ЗРГК «Панцирь-С1» в районе Стрелкового на временно оккупированной Херсонщине;
  • радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в районе Сак в Крыму;
  • локомотивы во Владиславовке и Раздольном в Крыму, которые, по данным СБС, используются для обеспечения военных перевозок;
  • трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке в Донецкой области.

Напомним, в мае пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Кроме того, Силы обороны Украины в ночь на 7 мая нанесли серию ударов по военным объектам российской армии, поразив корабль-носитель крылатых ракет «Калибр», пункты управления и склады оккупантов.

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