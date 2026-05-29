США усиливают давление на Кубу и готовятся к возможному коллапсу режима – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает сценарии на случай возможного краха кубинского режима уже этим летом. Параллельно Вашингтон усиливает санкционное и политическое давление на Гавану, пытаясь экономически ослабить власть на острове.

Об этом сообщает Axios.

14 января 2026, 16:32 Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает Трамп На инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

По данным издания, в Белом доме не рассматривают вариант прямого военного вмешательства. Вместо этого ставка делается на постепенное усиление экономического давления и использование внутренней нестабильности на Кубе.

Один из высокопоставленных чиновников администрации описал подход как «акселерационизм», объяснив, что речь идет о стратегии постепенного ускорения коллапса режима. При этом он подчеркнул, что США на данный момент не планируют «уничтожение режима» и действуют поэтапно.

В материале отмечается, что администрация Трампа пытается выиграть время на фоне других внешнеполитических приоритетов, в частности переговоров с Ираном. Сам президент, по словам чиновников, не спешит с решениями и стремится максимально использовать доступные рычаги влияния в отношении Гаваны.

Также сообщается, что Южное командование США провело межведомственные учения, в ходе которых отрабатывались сценарии массовых протестов, перебоев с электроснабжением и возможных репрессий со стороны кубинских властей в случае внутренних беспорядков.

Ключевым элементом стратегии Вашингтона, по данным Axios, является ослабление влияния Венесуэлы и сокращение поддержки Кубы со стороны режима Николаса Мадуро. После прекращения поставок венесуэльской нефти Куба уже столкнулась с углублением экономического кризиса.

Несмотря на санкционное давление, США также заявили о продолжении гуманитарной помощи населению Кубы. В этом месяце Вашингтон объявил о пакете поддержки на 100 млн долларов, который будет направлен через католические организации и благотворительные фонды.

Напомним, ранее сообщалось, что США направили в Карибский регион авианосную ударную группу. Кроме того, Белый дом значительно активизировал разведку у кубинских границ: начиная с февраля, спецсамолеты и дроны США совершили как минимум 25 миссий вблизи острова.

А Трамп публично пошутил о потенциальных военных шагах против Гаваны, которые могут стать следующими после завершения конфликта с Ираном. В ответ на такие угрозы президент Кубы Мигель Диас-Канель уже предупредил Вашингтон, что любая попытка вторжения на остров завершится для США «кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.