Рубио назвал Кубу угрозой для США, а в Гаване обвинили его во лжи

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Куба представляет «угрозу национальной безопасности» для Соединенных Штатов, а шансы на дипломатическое урегулирование с Гаваной остаются низкими. В ответ кубинские власти обвинили американского чиновника во лжи и попытках спровоцировать конфликт.

Об этом пишет BBC.

14 января 2026, 16:32 Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает Трамп На инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

Заявление Рубио о том, что Куба может быть угрозой для США, прозвучало на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной после того, как бывшему президенту Кубы Раулю Кастро предъявили обвинения по делу о сбитии двух самолетов в 1996 году.

По словам госсекретаря США, Вашингтон и в дальнейшем отдает предпочтение дипломатии, однако нынешние кубинские власти, по его мнению, не демонстрируют готовности к компромиссам.

В то же время он назвал Кубу «одним из главных спонсоров терроризма в регионе» и подчеркнул, что администрация Дональда Трампа считает ситуацию на острове вопросом американской нацбезопасности.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес резко отреагировал на эти слова. Он заявил, что Куба никогда не представляла угрозы для США, а Рубио якобы пытается «спровоцировать военную агрессию».

Напомним, на фоне обострения двусторонних отношений Соединенные Штаты развернули в Карибском бассейне авианосную ударную группу во главе с USS Nimitz.

Напряженность между странами усилилась после того, как Федеральное жури в Майами выдвинуло официальные обвинения против 94-летнего экс-президента Кубы Рауля Кастро из-за сбития двух гражданских самолетов.

Сейчас американские разведывательные службы активно анализируют возможные шаги и сценарии ответа Гаваны в случае потенциальных военных действий со стороны Вашингтона, учитывая рост эскалации и усиление санкционного давления США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.