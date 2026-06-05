В Украине анонсировали новый военный праздник

Общество
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Президент Владимир Зеленский готовит указ, которым в Украине введут новый праздник 11 июня. Он позволит поздравлять военных еще одного рода войск в составе Вооруженных Сил.
Силы беспилотных систем

Украина готовится ввести новый государственный уникальный праздник. 11 июня хотят отмечать День Сил беспилотных систем. Соответствующий указ уже готовит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

«В соответствии с проектом указа президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем – праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий», – написала премьер-министр.

Свириденко напомнила, что Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. В свою очередь СБС показали, как нелинейными подходами можно побеждать ядерную империю.

11 июня станет днем тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает, добавляет Свириденко.

«СБС обеспечивают уникальную работу с БПЛА и НРК, на передовой и за линией боевых действий — уничтожение техники, логистики, штабов и наши дальнобойные санкции более чем на тысячу километров вглубь вражеского тыла. Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину», – говорится в публикации премьера.

Как известно, Силы беспилотных систем – это отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, который отвечает за разведку, планирование и проведение операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРК). Подразделение действует как на передовой, так и в глубоком тылу противника.

Только в 2026 году бойцам СБС удалось поразить 174 средства противовоздушной обороны противника.

Среди подтвержденных целей: зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивали обнаружение воздушных целей, наведение ракет и прикрытие войск противника.

Как сообщили в СБС, россия за последние 5 месяцев понесла убытки более чем на 5,4 млрд долларов, это «денежный эквивалент их потерь».

Напомним, 4 июня Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили сразу два российских локомотива на территории оккупированного Крыма.

Накануне в СБС заявили о поражении пограничного корабля РФ в Крыму и ряда военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

А в конце мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также marine нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

К тому же бойцы Сил беспилотных систем раскрыли подробности операции по поражению корвета «Бойкий» Балтийского флота ВМФ РФ в порту Кронштадт в Санкт-Петербурге и показали первые кадры атаки.

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