ВАКС освободил от ответственности должностного лица департамента «Укрзализныци»

Экономика
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Антикоррупционный суд закрыл дело в отношении руководителя одного из центральных департаментов УЗ.
фото: epravda.com.ua

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности директора департамента электрификации и электроснабжения АО «Укрзализныця» Алексея Статника и закрыл его дело в связи с изменением статьи обвинения.

Такое решение 16 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла Статника в злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УКУ), что является тяжким преступлением и срок давности составляет 10 лет. Позже статью изменили на ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность), срок давности за который истекает через 5 лет. Обстоятельства дела касаются 2020 года и потому в нем истекли сроки.

«Удовлетворить ходатайство. Освободить на основании статьи 49 УК от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности (Статника – ред.). Закрыть на основании пункта 1 части 2 статьи 284 УПК в связи с освобождением от уголовной ответственности уголовное производство по обвинению (Статника – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю ОП «Энергоатом-Трейдинг» НАЭК «Энергоатом». Следствие установило, что в сентябре 2020 года ГП НАЭК «Энергоатом» организовало аукцион по продаже электрической энергии. В нем приняли участие 32 компании. Подозреваемый создал условия, при которых победителем стала «нужная» компания, которая приобрела электроэнергию по цене всего 1120 грн за 1 МВт/ч. В то же время, как другие участники аукциона предлагали более выгодные цены - до 1 300,00 грн за 1 МВт/ч. В результате продажи 1 465 000 МВт/ч электроэнергии по заниженной цене госпредприятие потеряло 93,76 млн грн.

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Укрзализныця НАБУ САП коррупция Энергоатом Высший антикоррупционный суд
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