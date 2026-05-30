СБС поразили позиции бригады армии рф, совершавшей преступления в Буче

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по позициям российской 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершавшей преступления в Буче в 2022 году во время оккупации части Киевской области.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт «Мадяр» Бровди в соцсетях.

«Птицы СБС отработали полигоны и военный лагерь 3-й и 36-й армий противника в оперативной глубине. Поймали, 64-я отдельная мотострелковая бригада 35А, которая свирепствовала в Буче в 2022 году», – написал он.

По словам Мадяра, операцию провели пилоты СБС 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра» и 413-го отдельного полка «Рейд» ночью на 30 мая при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС на глубине 70 и 100 км от линии соприкосновения. Всего осуществлено 21 подтвержденных результативных попаданий (13 и 8 соответственно).

Потери живой силы противника уточняются. Пока подтвержденные оперативными данными по 64-й бригаде в Приморском Посаде – потери 31 военнослужащего: 9 – безвозвратные, 9 – санитарные, 13 – пропавшие без вести. Как отметил Мадяр, есть высокая вероятность, что эти данные существенно занижены.

Напомним, в ночь на 30 мая дроны Сил беспилотных систем также поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, и морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

