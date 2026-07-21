SkyFall показала перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный уничтожать реактивные «шахеды»

Украинская оборонно-технологическая компания SkyFall представила новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо.

Об этом 21 июля сообщает издание Reuters.

Скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller предназначен для уничтожения ударных дронов и способен эффективно уничтожать российские «шахеды» с реактивными двигателями.

Модификация P1-SUN Jetkiller может развивать скорость до 370 км/ч (против 310 км/ч у предыдущей модели) и имеет дальность полета до 30 км. Работает P1-SUN Jetkiller на высоте до 9000 м и может находиться в воздухе до 15 минут. Он оснащен боевой частью массой 500 г, заявила SkyFall.

12 марта 2026, 13:12 Что известно об украинских дронах-перехватчиках, которыми заинтересовался мир В Украине наиболее успешно применяют пять дронов-перехватчиков: Sting, Merops, P1-SUN, Octopus-100 и F7 LITAVR. Подробнее об их характеристиках – на инфографике.

«Система терминального донаведения на базе ИИ способна обнаруживать и захватывать воздушные цели на расстоянии до 1 км. Модуль автоматически выполняет детекцию, сопровождение и удержание цели, снижая нагрузку на оператора», – сообщили в компании.

P1-SUN JetKiller интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall, что позволяет управлять им через сеть из любой точки мира. Серийное производство беспилотника стартует в августе 2026 года.

Работу над созданием Jetkiller, по данным производителя, начали около трех месяцев назад. Дрон уже прошел испытания в реальных боевых условиях и уничтожил более десятка реактивных «шахедов». Мощности SkyFall позволяют выпускать до 50 000 таких перехватчиков в месяц.

Как известно, базовая модель P1-SUN с момента запуска в ноябре 2025 года уже уничтожила более 5 500 вражеских БПЛА.

Напомним, SkyFall – украинская оборонно-технологическая компания, которая разрабатывает и производит беспилотные системы. Среди ее продуктов – ударный дрон Vampire («Баба Яга»), FPV-дроны Shrike, перехватчики P1-SUN, системы связи и другие компоненты.

Ранее мы сообщали, что Украина в настоящее время способна производить около 10 миллионов беспилотников в год, однако планирует удвоить этот показатель и увеличить производство до 20 миллионов.

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