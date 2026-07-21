Военный корабль рф провел боевые стрельбы у побережья Британии

Российский фрегат «Неустрашимый» провел учебные артиллерийские стрельбы в международных водах примерно в 40 морских милях (около 74 км) к югу от британского Плимута.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на представителя Минобороны Великобритании.

14 июня 2026, 18:01 Суда теневого флота начали избегать Ла-Манша после задержания Британией одного из танкеров – СМИ После задержания Британией танкера теневого флота ряд других судов, связанных с перевозкой российской нефти, начал менять маршруты.

По информации военного ведомства, перед началом стрельб российский корабль по радиосвязи сообщил британскому патрульному кораблю HMS Tyne о намерении провести боевые упражнения и попросил отойти на безопасное расстояние.

Британский корабль выполнил этот запрос, после чего обучение продолжительностью около 30 минут состоялись в международных водах.

Параллельно действия фрегата фиксировал французский военный самолет, экипаж которого также установил радиосвязь с российским кораблем, чтобы уточнить его намерения.

В министерстве обороны Британии заявили, что Королевский флот внимательно отслеживал ход учений и продолжает контролировать активность российского судна.

Напомним, в июне сообщалось, что российский военный фрегат открыл предупредительный огонь по гражданской яхте в проливе Ла-Манш после того, как она приблизилась к нему.

А до этого Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Британские власти тогда заявили, что операция стала еще одним ударом по россии и тем, кто финансирует войну против Украины.

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