Силы обороны поразили МиГ-29, ЗРПК «Панцирь-С1» и станцию «Буссоль-С» оккупантов

Национальная безопасность
Читати українською
Украинские военные 20 и 21 июля нанесли поражение ряду важных военных целей противника на ВОТ и в Курской области российской федерации.
Фото: ТАСС

Силы обороны Украины подбили российский истребитель МиГ-29 и поразили ЗРПК «Панцирь-С1» в Курской области. Также атакованы радиолокационная станция «Буссоль-С» в Херсонской области и склады оккупантов на ВОТ.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале.

«20 и в ночь на 21 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника», – сообщили в Генштабе.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В частности, поражена радиолокационная станция «Буссоль-С» в районе Хорлов Херсонской области, которая предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей.

Также поражен склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючьем Луганской области и склад МТС в районе Попово-Лежачей Курской области рф.

В Донецкой области атакованы пункты управления БПЛА противника.

Также 15-й отдельной бригаде артразведки «Черный лес» удалось провести спецоперацию на аэродроме «Халино» в Курской области.

«Поражен истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»», – сообщили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 21 июля беспилотники атаковали российский Липецк. После взрывов в районе ТЭЦ-2 и Новолипецкого металлургического комбината возник масштабный пожар.

Накануне Силы беспилотных систем поразили семь российских судов, ряд энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.

Также под атакой беспилотников оказалась Московская область. Российские власти заявили о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети сообщали о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия ВСУ Украина Оружие Генштаб МиГ-29 Военные Война ЗРК Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россия может использовать дроны с маркировкой ВСУ для провокаций против НАТО – министр обороны Польши
«Готовимся к разным вариантам развития событий»: Зеленский провел совещание с Хмарой и Палисой
Черноморск остался без воды после российской атаки, жителей просят сделать запасы
инфографикаМобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году
ВАКС освободил от ответственности должностного лица департамента «Укрзализныци»
Силы обороны поразили МиГ-29, ЗРПК «Панцирь-С1» и станцию «Буссоль-С» оккупантов
Военный корабль рф провел боевые стрельбы у побережья Британии
Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США – СМИ
Хищение более 150 млн грн Нацгвардии: следователи сообщили о подозрении восьми лицам
Массовые внезапные проверки ТЦК выявили более 200 правонарушений – нардеп
Больше новостей