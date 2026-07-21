Силы обороны поразили МиГ-29, ЗРПК «Панцирь-С1» и станцию «Буссоль-С» оккупантов

Силы обороны Украины подбили российский истребитель МиГ-29 и поразили ЗРПК «Панцирь-С1» в Курской области. Также атакованы радиолокационная станция «Буссоль-С» в Херсонской области и склады оккупантов на ВОТ.
Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале.
«20 и в ночь на 21 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника», – сообщили в Генштабе.
В частности, поражена радиолокационная станция «Буссоль-С» в районе Хорлов Херсонской области, которая предназначена для обнаружения, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей.
Также поражен склад материально-технических средств в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючьем Луганской области и склад МТС в районе Попово-Лежачей Курской области рф.
В Донецкой области атакованы пункты управления БПЛА противника.
Также 15-й отдельной бригаде артразведки «Черный лес» удалось провести спецоперацию на аэродроме «Халино» в Курской области.
«Поражен истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»», – сообщили в Генштабе.
Напомним, в ночь на 21 июля беспилотники атаковали российский Липецк. После взрывов в районе ТЭЦ-2 и Новолипецкого металлургического комбината возник масштабный пожар.
Накануне Силы беспилотных систем поразили семь российских судов, ряд энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.
Также под атакой беспилотников оказалась Московская область. Российские власти заявили о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети сообщали о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.
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