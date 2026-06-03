Бойцы СБС поразили ракетоноситель рф в Кронштадте – кадры спецоперации

Бойцы Сил беспилотных систем раскрыли подробности операции по поражению корвета «Бойкий» Балтийского флота ВМФ рф в порту Кронштадт в Санкт-Петербурге и показали первые кадры атаки.

Видео появилось на официальных страницах СБС и на канале командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадьяр» Бровди.

Корвет «Бойкий», являющийся носителем управляемого ракетного вооружения рф, был атакован 3 июня 2026 года операторами 1-го отдельного центра в сухом доке имени Велещинского. Это судно проекта 20380 находится на службе с 2013 года.

30 мая 2026, 19:50 СБС поразили позиции бригады армии рф, совершавшей преступления в Буче Бойцы СБС нанесли удар по позициям 64-й бригады оккупантов, совершавшей преступления против мирных жителей во время оккупации Бучи в 2022 году.

Корвет использовался для патрулирования вблизи границ НАТО, сопровождения судов теневого нефтяного флота рф и выполнения боевых задач в составе Балтийского флота. В феврале 2026 года корвет встал на плановый ремонт после выполнения задач в составе российского флотного соединения, а в июне был поражен украинцами.

«Поражение корвета «Бойкий» снижает возможности противника в морском компоненте, ограничивает возможности российского флота и демонстрирует способность Сил беспилотных систем наносить точные удары по важным военным объектам противника на значительном расстоянии», – заявили в СБС.

Военные подчеркивают, что продолжат системные атаки на военные объекты оккупантов, чтобы снизить их боевой потенциал, в частности, поражая носители ракетного вооружения, объекты военно-морской инфраструктуры, пункты управления и логистические узлы.

Тем временем в Генштабе ВСУ также подтвердили атаку на корабли рф и заявили, что масштабы нанесенных повреждений уточняются. Кроме этого, Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала «Санкт-Петербург», предприятия «Мичуринский завод «Прогресс» и аэродрома «Саки» на ВОТ Крыма, где поражена радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н.

По данным ведомства, работа нефтеперекачивающей станции рф «Зензеватка» в Волгоградской области также парализована. Ее Силы обороны атаковали накануне.

Кроме того, по результатам удара 30 мая по полигону «Приморский Посад» на ВОТ Запорожской области подтверждено уничтожение укрытий для личного состава врага. Потери составили около 30 человек.

«Среди прочего, поражены склад боеприпасов и БПЛА (Галицыновка, Донецкой обл.), склад ГСМ в Белолуцке Луганской области, а также командно-наблюдательный пункт противника Селидово в Донецкой области», – говорится в заявлении Генштаба.

На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае подтверждено повреждение технологической эстакады, установки первичной переработки нефти АВТ и двух резервуаров РВС-5000.

Ранее президент Украины Зеленский подтвердил дальнобойные удары ВСУ по Петербургскому терминалу и заводу «Прогресс» в Тамбовском регионе. Президент поблагодарил наших воинов за меткость и хорошее выполнение «дальнобойных санкций».

Как известно, в ночь на среду, 3 июня, российские паблики и мониторинговые каналы сообщили о взрывах в российском Мичуринске Тамбовской области. Они отметили, что атаке подвергся военный завод «Прогресс», на территории завода возник пожар.

Также писали и об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В результате атаки БПЛА на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов рф на северо-западе вспыхнул пожар. «Петербургский нефтяной терминал» затянуло клубами дыма.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по Ильскому НПЗ, системам ПВО и другим военным и промышленным объектам рф, подтверждены также последствия атак по НПЗ в Новошахтинске и Саратове.

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