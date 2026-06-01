Зеленский назвал сроки «окна возможностей» для переговоров о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что до начала следующей зимы существует «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны с россией. По его словам, рф постепенно теряет инициативу на поле боя, что может создать предпосылки для переговорного процесса.

Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме Face the Nation на телеканале CBS News.

11 мая 2026, 16:40

Зеленский рассказал, что еще в январе 2026 года предупреждал американских партнеров о возможности переговоров, так как россия ежемесячно несет все большие потери.

«Я считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц россия будет терять все больше и больше своих войск. Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем. Поэтому нам нужно найти дипломатический путь, сесть и говорить до начала следующей зимы», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, последние массированные ракетные удары по Украине также могут свидетельствовать о проблемах россии на фронте.

В то же время он подчеркнул, что перспектива переговоров зависит от нескольких факторов: внутреннего давления на российского диктатора владимира путина, усиления санкций со стороны США и Европы, а также готовности Кремля к диалогу.

Отдельно президент высказался относительно возможных представителей Европы на мирных переговорах. По его мнению, ключевую роль могли бы сыграть Великобритания, Франция и Германия.

«Эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. В то же время у нас есть надежные партнеры среди стран Северной Европы. Также Турция неоднократно выражала готовность быть посредником и уже помогала в процессе возвращения украинских военнопленных», – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что окончательное решение относительно состава переговорщиков должны принимать Украина и европейские партнеры, однако для начала любого диалога необходима готовность россии к переговорному процессу.

Напомним, ранее сообщалось, что россия и Украина все меньше верят в возможность возобновления мирного переговорного процесса при посредничестве США. Обе стороны фактически потеряли надежду на быстрый прогресс в урегулировании конфликта. Отмечалось, что Москва сейчас делает ставку на усиление военного давления, а Киев сосредоточился на укреплении собственной обороны и изменении баланса сил на линии фронта.

Ранее Государственный секретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что на данный момент никакие трехсторонние мирные переговоры с участием Штатов, Украины и россии не ведутся.

