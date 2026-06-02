Ночная атака на Украину: в Киеве и Днепре продолжает расти число погибших и раненых

Число погибших в результате ночной российской атаки на Киев и Днепр возросло до восьми человек, также уже известно о 76 пострадавших. В обоих городах продолжаются спасательные операции.

Об этом сообщают руководитель Днепропетровщины Александр Ганжа, глава КГВА Тимур Ткаченко и столичный мэр Виталий Кличко.

Как отмечается, число погибших в результате российской атаки на Днепр возросло до пяти мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.

Ганжа уточнил, что 23 человека были госпитализированы в больницы, среди них – 13-летняя девочка. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. В то же время, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, в Днепре частично разрушены двухэтажка и несколько квартир в четырехэтажном доме. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара по городу.

При этом, по данным местных властей украинской столицы, в результате вражеского удара по Киеву уже погибли три человека. На данный момент зафиксированы возгорания в двух районах города.

В то же время, мэр Киева Кличко заявил о 51 пострадавшем и уточнил, что среди них - трое детей.

«По информации медиков, в результате массированной атаки врага в столице пострадал 51 человек. Из них - трое детей. В стационарах больниц находятся 35 раненых. В том числе, один ребенок», – написал он.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. По последним данным, в Харькове во время обстрела пострадали восемь человек. Также в части столицы исчез свет.

Ранее сообщалось, что в Днепре в результате российской атаки в ночь на 2 июня погибли четверо мирных жителей, еще 16 человек получили ранения.

Напомним, также недавно столичные власти заявляли об одной жертве и 29 раненых в результате массированной атаки рф.

