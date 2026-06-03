Зеленский рассказал, сколько баллистических ракет россия может производить ежемесячно

Россия способна производить около 120 баллистических ракет в месяц. Это создает предпосылки для нанесения регулярных масштабных ударов по территории Украины.

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский в рамках своего обращения к участникам заседания Совета Украина-НАТО в Киеве.

14 апреля 2026, 17:11 Не Patriot'ом единым: как Украина борется с вражеской баллистикой Поражение критических предприятий российского ОПК заставило россиян тратить ракеты более экономно.

Он отметил, что 120 единиц – это только баллистика, но враг также производит другие типы ракет.

«Это означает, что каждый месяц они могут совершать несколько масштабных массированных атак в дополнение к постоянному ракетному террору, который они уже совершают», – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров, которые помогают Украине получать ракеты-перехватчики для систем Patriot.

«Но нынешних объемов и темпов снабжения недостаточно. Нам нужно больше ракет-перехватчиков Patriot, и нам нужно, чтобы их снабжали быстрее. Именно поэтому ключевое, что нам нужно сделать вместе – обеспечить дальнейшую поддержку нашей противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защищаться как от крылатых, так и от баллистических ракет», – добавил он.

Напомним, после массированной атаки россии на Украину 2 июня президент Зеленский констатировал, что в данный момент уровень поставок боекомплекта для ПВО не позволяет сбивать значительную часть вражеских ракет. В связи с этим Зеленский призвал партнеров работать над тем, чтобы Украина имела необходимые ракеты для защиты гражданских.

Уже 3 июня Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки Украине систем ПВО и ракет к ним и дал указания представителям оборонных ведомств ускорить заключение контрактов.

Также сообщалось, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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