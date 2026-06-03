В российском Мичуринске горит военный завод после атаки дронов

В ночь на среду, 3 июня, в российском Мичуринске Тамбовской области подвергся атаке военный завод «Прогресс», на территории завода возник пожар. Также десятки беспилотников якобы атаковали Москву.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительной информации, взрывы прогремели после полуночи, местные жители подтвердили пролет беспилотников и пожар на предприятии. Подробности о масштабах повреждений и возможных пострадавших на данный момент уточняются. Местные власти пока не комментировали взрывы в регионе.

OSINT-каналы установили, что был атакован и загорелся именно завод «Прогресс» в Мичуринске Тамбовской области рф.

Предприятие «Мичуринский завод Прогресс», специализирующееся на производстве высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем для армии рф, расположено примерно в 350 км от границы с Украиной и находится под санкциями Киева с ноября 2025 года.

В то же время, сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы атаке более 20 беспилотников на российскую столицу, начиная с вечера вторника, 2 июня.

Как известно, АО Мичуринский завод «Прогресс» подвергался атаке в феврале 2026 года.

Напомним, Силы обороны Украины 1 июня и в ночь на 2 июня 2026 года нанесли серию ударов по важным военным и промышленным объектам российских оккупантов, в частности, подтверждено поражение Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Кроме того, Силы обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории рф, в частности, по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры противника.

Также недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

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