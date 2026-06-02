В Генштабе подтвердили поражение Ильского НПЗ и ряда стратегических объектов россиян

Силы обороны Украины 1 июня и в ночь на 2 июня 2026 года нанесли серию ударов по важным военным и промышленным объектам российских оккупантов, в частности, подтверждено поражение Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

Об этом сообщили в Генштабе.

Одним из главных результатов операции стало поражение нефтеперерабатывающего завода Ильский НПЗ в Краснодарском крае рф. По данным Генштаба, подтверждено попадание с последующим возникновением пожара на территории предприятия.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших на юге россии с мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.

Также подтверждено поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе Видного на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, поражен склад БпЛА российских подразделений в районе Шахтерского (Донецкая область), пункты управления беспилотниками в Устинке (Белгородская область рф), Луговом (Запорожская область) и Голой Пристани (Херсонская область), а также места скопления живой силы противника на Донбассе, Днепропетровщине и в Курской области рф.

Отдельно уточнены последствия предыдущих ударов: по Новошахтинскому НПЗ – повреждены установки первичной переработки нефти и зафиксированы пожары; по Саратовскому НПЗ – поражена установка первичной переработки АВТ-6.

Также уточнено повреждение на линейной производственно-диспетчерской станции «Лазарево» в Кировской области рф, где уничтожены резервуары и инфраструктура насосных станций.

Напомним, накануне стало известно, что в Краснодарском крае рф после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Местные жители сообщали о серии взрывов.

Кроме того, Силы обороны Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории рф, в частности, по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также по объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры противника.

Также недавно Генштаб подтвердил атаку на НПЗ в Волгограде и нефтестанцию «Ярославль-3».

