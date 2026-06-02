СМИ узнали, когда ЕС планирует открыть первый переговорный кластер с Украиной

Европейский Союз может уже в ближайшие дни открыть первый переговорный кластер и перейти к формальному старту обсуждений о вступлении Украины и Молдовы.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседников издания, открытие первого кластера запланировано на 15 июня во время межправительственной конференции в Люксембурге. Решения о следующем шаге должны согласовать все 27 государств-членов Евросоюза, поскольку процесс требует единогласного решения.

До этого в течение длительного времени продвижение Украины блокировала Венгрия. Однако сейчас Будапешт сигнализирует о готовности снять вето. Это связывают с переговорами между украинской и венгерской сторонами о правах венгерского нацменьшинства в Украине и возможных компромиссах в этом вопросе.

Параллельно переговоры активизировались после консультаций в Брюсселе, где обсуждались вопросы разблокирования европейского финансирования и перспективы евроинтеграции Украины.

По информации дипломатов, во время последних переговоров Украина предоставила разъяснения по большинству замечаний Будапешта, ранее оформленных в 11-пунктный план. При этом Киев отметил, что часть требований не может быть выполнена немедленно, хотя это, по оценкам собеседников, не является критическим условием для начала процесса.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт поддержит открытие переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС только после выполнения Киевом 11 требований по правам венгерского национального меньшинства.

Вместе с тем, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьера Венгрии не связывать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз с нерешенными двусторонними вопросами между Киевом и Будапештом.

