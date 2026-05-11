В ТЦК Днепра умер военнообязанный, правоохранители начали проверку

В Днепре в помещении ТЦК умер военнообязанный, мужчине стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии. Назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
Отмечается, что инцидент произошел 5 мая – во время проверки военно-учетных документов группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила военнообязанного.
Сотрудники ТЦК утверждают, что мужчина был нарушителем воинского учета и подлежал призыву на военную службу.
«Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину стало плохо, и ему была вызвана бригада скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина», – говорится в сообщении.
На данный момент вследствие смерти военнообязанного назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.
«Результаты будут сообщены после завершения. Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию», – говорится в заявлении ТЦК.
Как известно, 22 апреля в помещении Криворожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный 1975 года рождения.
Напомним, недавно в Днепре военнообязанный открыл огонь по сотрудникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время работы группы оповещения.
Также представители Офиса омбудсмена выявили критические нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном ТЦК и СП. Речь идет о незаконном удержании людей, антисанитарии, нечеловеческих условиях и игнорировании болезней.
Впоследствии суд признал руководителя Ужгородского РТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена, который во время мониторинга зафиксировал факты применения наручников и других действий, имеющих признаки нечеловеческого обращения с людьми.
Кроме этого, стало известно, что руководителя ТЦК в Ужгороде после скандала с мобилизованными переведут в боевую часть.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»