В ТЦК Днепра умер военнообязанный, правоохранители начали проверку

В Днепре в помещении ТЦК умер военнообязанный, мужчине стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии. Назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что инцидент произошел 5 мая – во время проверки военно-учетных документов группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила военнообязанного.

Сотрудники ТЦК утверждают, что мужчина был нарушителем воинского учета и подлежал призыву на военную службу.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину стало плохо, и ему была вызвана бригада скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть гражданина», – говорится в сообщении.

На данный момент вследствие смерти военнообязанного назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

«Результаты будут сообщены после завершения. Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и способствует следствию», – говорится в заявлении ТЦК.

Как известно, 22 апреля в помещении Криворожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный 1975 года рождения.

Напомним, недавно в Днепре военнообязанный открыл огонь по сотрудникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время работы группы оповещения.

Также представители Офиса омбудсмена выявили критические нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном ТЦК и СП. Речь идет о незаконном удержании людей, антисанитарии, нечеловеческих условиях и игнорировании болезней.

Впоследствии суд признал руководителя Ужгородского РТЦК виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена, который во время мониторинга зафиксировал факты применения наручников и других действий, имеющих признаки нечеловеческого обращения с людьми.

Кроме этого, стало известно, что руководителя ТЦК в Ужгороде после скандала с мобилизованными переведут в боевую часть.

