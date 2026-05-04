Полиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК: что известно

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабные обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектования. В ходе следственных действий изъято имущество и наличные средства, а также зафиксированы возможные факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

Об этом сообщили в Нацполиции.

23 апреля 2026, 18:01 Суд в Одессе взял под стражу полицейского и военных ТЦК по делу о вымогательстве взятки Пилицейского и четырех военных ТЦК, подозреваемых в вымогательстве 30 тысяч долларов у мобилизованного мужчины, арестовали на 60 суток без права залога.

Как отмечается, мероприятия направлены на выявление коррупционных правонарушений среди должностных лиц ТЦК и имеют целью системное очищение сферы комплектования и социальной поддержки от злоупотреблений.

По данным следствия, речь идет о фактах незаконного обогащения и недостоверного декларирования на общую сумму почти 92 млн грн. В частности, начальник районного ТЦК в Одессе, по информации правоохранителей, за время пребывания в должности приобрел активы на сумму более 45 млн грн.

Также задокументированы случаи расхождений между задекларированными и фактическими активами должностных лиц: у одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП – около 10 млн грн, у бывшего офицера рекрутинга другого РТЦК – 6,6 млн грн.

В рамках уголовных производств полиция совместно с ГБР и прокуратурой провела 44 обыска в 16 регионах Украины – по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.

В ходе следственных действий изъяты, в частности, автомобили Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные средства, а также договоры, среди которых – документ о получении безвозвратной финансовой помощи на 1 млн грн. В полиции отмечают, что эти материалы могут быть использованы для установления возможных схем легализации средств.

Кроме того, за несколько дней составлено более 150 административных протоколов о коррупционных правонарушениях, в частности за нарушение требований финансового контроля, конфликта интересов и ограничений по совместительству.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для дальнейшего уведомления о подозрениях фигурантам дел.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве будут судить должностную лицо территориального центра комплектования и социальной поддержки, которая за финансовое вознаграждение вносила недостоверные данные в реестр военнообязанных.

Ранее в апреле ГБР вскрыло группу военнослужащих ТЦК и других подразделений, которых подозревают в пытках гражданских, незаконном удержании людей и применении огнестрельного оружия во время попытки принудительного «обыска» в частном доме.

