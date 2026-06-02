Мадьяр рассказал, когда готов встретиться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Петер Мадьяр могут встретиться уже на следующей неделе, поскольку переговоры по правам нацменьшинств уже находятся на финальной стадии.

Об этом во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр, пишет HVG.

По словам венгерского премьера, динамика двусторонних переговоров между Киевом и Будапештом сейчас конструктивная. Поэтому в случае достижения соглашения встреча состоится на следующей неделе.

Сейчас между Венгрией и нашим государством продолжаются переговоры на техническом уровне относительно языковых, культурных и образовательных прав венгерской общины.

Венгерский премьер отметил, что использование родного языка в детских садах, школах, админструктурах и реализация культурных прав являются базовыми правами человека. Он подчеркнул, что страна, стремящаяся начать переговоры о вступлении в ЕС, должна соблюдать эти нормы.

«Страна, которая хочет начать переговоры о вступлении в ЕС, должна их соблюдать. Мы готовы открыть новую страницу в украинско-венгерских отношениях», – подчеркнул он.

Политик добавил, что настроен позитивно в отношении разрешения этого спора и в очередной раз напомнил, что при новом правительстве Венгрия не будет отправлять в Украину ни солдат, ни оружие.

Как известно, накануне новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только при условии прогресса в урегулировании вопроса венгерского меньшинства на Закарпатье.

Петер Мадьяр также заявлял, что Будапешт поддержит открытие переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС только после выполнения Киевом 11 требований относительно прав венгерского национального меньшинства.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьер-министра Венгрии Мадьяра не связывать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз с неразрешенными двусторонними вопросами между Киевом и Будапештом.

Кроме этого, Петер Мадьяр заявлял, что правительство Венгрии не будет отправлять оружие в Украину.

