В работе monobank, Facebook, Viber и ряда других сервисов произошел масштабный сбой

Во вторник, 2 июня, в работе многих цифровых сервисов по всему миру произошел сбой. Проблемы с доступом наблюдаются у пользователей monobank, Viber, Facebook, Netflix, Twitch и ряда популярных приложений.

Об этом сообщает мониторинговый сервис DownDetector.

Сначала сбой был зафиксирован в monobank. Сооснователь банка Олег Гороховский уже подтвердил факт сбоя, а немного позже рассказал, что инцидент возник из-за проблем на стороне облачного сервиса Amazon Web Services или его партнеров.

В Украине жалобы на нестабильную работу поступили и от пользователей ПриватБанка, Киевстара, Vodafone, Facebook, Viber, Instagram и соцсети X.

Кроме того, сбои наблюдались в Steam и Epic Games. Кроме того, под удар попали популярные ИИ-сервисы Claude и Cursor.

Спустя время доступ к большинству платформ был восстановлен, но у части пользователей все еще могут наблюдаться проблемы.

Напомним, в феврале сообщалось, что работе ChatGPT произошел масштабный сбой, проблемы возникли у пользователей из разных стран мира. В частности, нейросеть очень длительное время обрабатывала запросы или полностью выдавала ошибку.

В том же феврале пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе сервисов Google, YouTube, Cloudflare и других известных платформ.

